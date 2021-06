Sizun Sizun 29450, Sizun La Belle Estivale » Le Dédale Palace » Sizun Sizun Catégories d’évènement: 29450

Sizun

La Belle Estivale » Le Dédale Palace » Sizun, 19 juin 2021-19 juin 2021, Sizun. La Belle Estivale » Le Dédale Palace » 2021-06-19 – 2021-06-20

Sizun 29450 Sizun Théâtre forain d'anticipation avec la Compagnie Ocus. Durée : 1h45. Tout public à partir de 10 ans. Sous chapiteau. Réservation obligatoire. Port du masque obligatoire. Samedi à 18h02 et Dimanche à 16h16. reservation@lefourneau.com +33 2 98 46 19 46 http://www.lefourneau.com/

Détails Catégories d’évènement: 29450, Sizun Étiquettes évènement : Autres Lieu Sizun Adresse Ville Sizun lieuville 48.40571#-4.07767