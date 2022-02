La Belle Époque à Cabourg Cabourg Cabourg Catégories d’évènement: Cabourg

Durant 3 jours, la ville revit ses années Belle Époque ! Découvrez les visiteurs venus tout droit de 1900, paradant en ville dans leurs habits de l'époque, prendre le thé au Grand Hôtel ou bien prendre le traditionnel bain de mer thérapeutique ! Bal au Grand-Hôtel, défilé dans l'avenue de la mer ou encore traditionnel bain de mer, ne manquez pas ce rendez-vous incontournable ! Plus d'informations à venir

