A La Belle Electrique handicap moteur;handicap auditif mi;hi La Belle Electrique 12 Esplanade Andry Farcy, 38000 Grenoble Secteur 1 Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://billetterie.la-belle-electrique.com/evenement/30-03-2023-20-00-hk »}] Danser encore, une chanson qui a voyagé partout en France et par-delà nos

frontières ; une mélodie contagieuse, une irrévérence joyeuse, une irrépressible envie de se se retrouver, de semer et de s’aimer, de sourire et de danser… ensemble ! Retrouvez HK et ses ami-es musicien-nes à l’énergie communicative dans un concert aux allures de bal populaire, pour un beau moment de partage et de musique ! Date : jeudi 30 mars 2023 à 20h00.

Ouverture des portes à 19h00.

Tout public.

Vestiaire et bar sur place. Adresse : La Belle Eletrique – 12 Esplanade Andry Farcy, 38000 Grenoble Billetterie : https://billetterie.la-belle-electrique.com/evenement/30-03-2023-20-00-hk

Tarifs : prévente réduit 19 € – prévente plein 21 € – prévente abonné 19€ – sur place 23€

