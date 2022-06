La Belle échappée : visite théâtralisée au château de Montal

2022-06-04 20:30:00 – 2022-06-04 Le centre des monuments nationaux et la compagnie Crapahute proposent une visite guidée particulière : Mona Lisa à Montal, une affaire secrète. Découvrez les dessous de cette histoire qui vous plongera au coeur de la vie dans le Quercy sous l’Occupation avec des guides pour le moins peu conventionnels.

Cette visite n’est pas adaptée pour les enfants de moins de 12 ans. +33 5 65 38 13 72 Château de Montal dernière mise à jour : 2022-06-03 par

