La Belle Échappée – Offre Saint-Valentin Aix-en-Provence, 14 février 2022, Aix-en-Provence.

La Belle Échappée – Offre Saint-Valentin Aix-en-Provence

2022-02-14 – 2022-02-14

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Découvrez de façon insolite la montagne Sainte-Victoire de Cezanne, à travers un domaine viticole ou une brasserie atypique !



Wine-tour : sur le thème de la découverte des Vignobles Sainte-Victoire et ne faire qu’un avec les paysages de notre belle région à la rencontre des viticulteurs et des vignobles ainsi que des oliveraies, arrêtons-nous un instant pour visiter des domaines authentique et profitons pour faire une dégustation



Beer-tour : pour découvrir, la brasserie / distillerie dans un cadre exceptionnel niché au bord d’un lac à plus de 500m d’altitude.

La gamme est composé de 6 bières, de la rosé Hibiscus, Blanche calisson en passant par la blonde original ou bien la fameuse Triple, leurs produits seront vous séduire.



Formule 2h, à la demi-journée ou journée complète.

Pour la Saint-Valentin, La Belle Échappée vous propose un beer-tour ou wine-tour à bord d’un side-car ! La visite comprend le champagne et le pique-nique.

contact@labelleechappee.fr +33 4 82 29 29 30 http://labelleechappee.fr/

Aix-en-Provence

