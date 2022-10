La Belle de Millau – Marchons ensemble contre le cancer – Octobre Rose (Festival des Templiers) Millau Millau, 23 octobre 2022, MillauMillau.

La Belle de Millau – Marchons ensemble contre le cancer – Octobre Rose (Festival des Templiers)

La Belle de Millau – Marchons ensemble contre le cancer Millau Aveyron OFFICE DE TOURISME DE MILLAU Millau

2022-10-23 – 2022-10-23

Millau

Aveyron

Millau Aveyron Millau

La Belle de Millau, marche course / allure libre au profit de la Ligue contre le Cancer Comité de l’Aveyron (8ème édition).

Accessible à toutes et à tous, Prix : 15€ dont 10€ reversés à la Ligue Contre le Cancer Comité de L’Aveyron.

Dimanche 23 octobre2022, Place du Mandarous, 12100 MILLAU. DEPART 10H

– Inscriptions possible au stand « La Belle de Millau » dans les halles du marché de Millau les vendredis matins de 8h30 à 12h00

– Inscriptions possible Espace Capelle Chalet Belle de Millau ( tous les après-midi de 14h à 19h – sauf le dimanche – du Samedi 24 septembre au Samedi 22 octobre 2022)

– Inscriptions possible dans 25 commerces Millavois partenaires.

– Inscriptions en ligne :

https://www.labellesolidaire.com/boutique/la-belle-de-millau-23-10-2022/

RETRAIT DU TEE SHIRT :

Le retrait de votre tee shirt se fait sur le Salon du Trail, Route de Millau Plage – 12100 MILLAU – Stand « La Belle de Millau »

Jeudi 20 octobre de 12h à 19h

Vendredi 21 octobre de 12h à 19h

Samedi 22 Octobre de 9h à 19h

Une distance très abordable est proposée avec un parcours agréable. En famille, entre ami(e)s, entre collègues de travail, en association ou tout simplement en individuels(les), ouvert à tous et toutes, même aux enfants à partir de 8 ans (enfants accompagnés), venez nombreux et dans la bonne humeur, pour témoigner de votre engagement pour cette cause.

1300 participants ont assuré le succès de la première édition en 2014.

1570 participants en 2015.

1600 participants en 2016.

1840 participants pour 2017.

2200 participants en 2018 et 24000 euros reversés à la Ligue contre le Cancer Comité de l’Aveyron

1980 inscrits en 2019 ; épreuve annulée en raison des intempéries ; 24700 euros reversés à la Ligue contre le Cancer Comité de l’Aveyron.

573 inscrits en 2020 ; épreuve annulée en raison de la crise sanitaire.

1560 Participants en 2021, 22 000 reversés à la Ligue contre le Cancer Comité de l’Aveyron.

Une Organisation, « La belle Solidaire » et « Templiers Events » Marche / Course allure libre, 4.5 km, accessible à toutes et à tous, Prix : 15€ dont 10€ reversés à la Ligue Contre le Cancer Comité de L’Aveyron

Templiers Events / Les P’tites Villes

Millau Millau

dernière mise à jour : 2022-10-10 par OFFICE DE TOURISME DE MILLAU