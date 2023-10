La Belle de Millau 2023 – Marchons ensemble contre le cancer – Octobre Rose (Festival des Templiers) La Belle de Millau – Marchons ensemble contre le cancer Millau, 22 octobre 2023, Millau.

Millau,Aveyron

Une Organisation, « La belle Solidaire » et « Templiers Events » Marche / Course allure libre, 4.5 km, accessible à toutes et à tous, Prix : 15€ dont 10€ reversés à la Ligue Contre le Cancer Comité de L’Aveyron.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . 15 EUR.

Millau 12100 Aveyron Occitanie



An Organization, « La belle Solidaire » and « Templiers Events » Walk / Race free pace, 4.5 km, accessible to all and to all, Price: 15 € including 10 € donated to the League Against Cancer Committee of Aveyron

Organizado por « La belle Solidaire » y « Templiers Events » Marcha/carrera libre, 4,5 km, abierta a todos, Precio: 15 euros, de los cuales 10 se destinan a la Ligue Contre le Cancer Comité de L’Aveyron

Eine Organisation, « La belle Solidaire » und « Templiers Events » Wanderung / Lauf im freien Tempo, 4,5 km, für alle zugänglich, Preis: 15€, davon 10€ an die Ligue Contre le Cancer Comité de L’Aveyron

