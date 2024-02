La Belle de Cadix Troyes, dimanche 5 mai 2024.

La Belle de Cadix Troyes Aube

Maria-Luisa, la plus belle des gitanes, est jalouse. Son fiancé Ramirez s’est fait engager comme guitariste dans la troupe. Jalouse et peut-être déjà attirée par Carlos, elle accepte de tenir le rôle de la Belle de Cadix dans le film en préparation…

Des coutumes, de l’amour et une fin heureuse !

Production Le Renouveau Lyrique

Direction Emmanuel Marfoglia

Réservations à la Maison du Boulanger 42 rue Paillot de Montabert à Troyes

Par Téléphone au 03 25 40 15 55

ou en ligne Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 15:30:00

fin : 2024-05-05

Théâtre de Champagne

Troyes 10000 Aube Grand Est

L’événement La Belle de Cadix Troyes a été mis à jour le 2023-12-14 par Office de Tourisme Troyes la Champagne