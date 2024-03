LA BELLE DE CADIX THEATRE DE CHAMPAGNE Troyes, dimanche 5 mai 2024.

Maria-Luisa, la plus belle des gitanes, est jalouse. Son fiancé Ramirez s’est fait engager comme guitariste dans la troupe. Jalouse et peut-être déjà attirée par Carlos, elle accepte de tenir le rôle de la Belle de Cadix dans le film en préparation…Des coutumes, de l’amour et une fin heureuse !Mise en scène: Emmanuel MarfogliaDirection musicale: louis-Vincent BruèreChorégraphie: Martine CotAvec: Fabio Stizia – Fanny Crouet – Thomas Marfoglia – Camille Le Bail – Laure Crumière – JF Ferrel – Franck Gouffran.

Tarif : 19.00 – 40.50 euros.

Début : 2024-05-05 à 15:30

THEATRE DE CHAMPAGNE BOULEVARD GAMBETTA 10000 Troyes 10