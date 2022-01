La belle aux bois dormant Pau, 17 février 2022, Pau.

La belle aux bois dormant Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau

2022-02-17 – 2022-02-17 Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis

Pau Pyrénées-Atlantiques

35 25 EUR Dans le conte de la Belle au bois dormant, une jeune princesse dort pendant cent ans, cachée dans un palais. La végétation de la forêt empêche quiconque de s’approcher.

Partant de cette idée, le chorégraphe Jean Philippe Dury retravaille l’histoire, se demandant combien de beauté cachée attend d’être découverte. Ainsi, il développe un divertissement frais, jeune et passionné où il y a autant de belles au bois dormant que de personnes aimées.

Le spectateur ne sait pas qui est la princesse et le prince. Qui dort ou qui est éveillé.

Cette création chorégraphique présente un jeu de duos, de solos et de moments choraux où les danseurs apparaissent et disparaissent.

EBB Company

