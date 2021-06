La Belle au Bois Flippant Espace Madeleine,La-Ferté-Saint-Aubin, 30 octobre 2021-30 octobre 2021, La Ferté-Saint-Aubin.

Après cette trop longue absence liée à la crise sanitaire, la troupe l’Air du Temps est extrêmement heureuse de vous retrouver pour vous présenter son nouveau spectacle, une comédie musicale méchamment drôle en cette période d’Halloween, qui ne laissera personne indifférent ! Cette fois-ci, pas de conte de fée, pas de prince charmant, pas de magie… bien au contraire ! Tout semble bouleversé ! Et si toute notre enfance avait basculé ? Dans un immense décor, entièrement construit par nos soins, nous vous entraînons dans un univers que vous n’attendiez pas ! Une histoire diabolique, mais tellement drôle, imaginée et écrite spécialement pour la troupe. Nous avons puisé dans tous les styles de chansons pour la réaliser, depuis les traditionnelles jusqu’au rock, en passant par le métal, le jazz, les musiques de films et dessins animés, de jeux vidéos, de variété …etc… Tout va y passer, et même si vous n’aimez pas tous les styles, vous serez forcément conquis, car nous avons tout réécrit en français pour que chaque titre raconte l’histoire. Vous les redécouvrirez sous un nouveau jour, mais vous allez aussi découvrir une pléiade de titres moins connus que nous avons dénichés pour vous. Surprise ! Préparez-vous à frissonner joyeusement. PS : il s’agit d’un spectacle familial à caractère burlesque, accessible à tous, mais compte-tenu du thème, soyez vigilant avec les tout-petits qui pourraient tout de même être impressionnés par les maquillages, bruitages et décors… c’est Halloween quand même ! _**La malédiction de la fée noire s’accomplit ! Aurore s’approcha du rouet, et cette bécasse se piqua le doigt au fuseau. Elle tomba immédiatement dans un profond sommeil. La belle fut couchée sur un lit de fleurs, et tout le royaume s’endormit à son tour … 100 ans passèrent, quand un prince (charmant, bien entendu!) aperçu le château, et la princesse endormie. Ni une ni deux, il se gargarisa de menthol pour déposer sur ses lèvres un doux baiser d’amour, censé la réveiller. Et là, rien ne se passe comme prévu. Aurore se réveille en effet, mais quel drôle de prince ! Et quel est ce monde étrange dans lequel elle rouvre enfin les yeux ? Hooo, il a du se passer quelque chose, rien ne semble normal… ha, enfin elle rencontre des gens connus… ou pas ! En fait, elle semble les connaître, mais il ne sont pas comme ils devraient être ! Décidemment, rien n’est normal ici, rien n’est simple. Même la déco ne lui plait pas ! C’est décidé, elle va repartir… ou pas ! « **_ Spectacle d’environ 2 h ; entracte avec buvette et crêpes (en fonction des protocoles sanitaires dictés au moment du spectacle.) Des mesures sanitaires spécifiques pourront être imposées lors de l’évènement, selon les directives gouvernementales et protocoles de la salle (distanciation, masques, espaces libres entre les groupes et familles…) Billetterie en ligne sur troupelairdutemps.fr Également vente de billets les vendredis soir d’octobre de 19 h à 21 h, et le samedi 23 octobre de 14 h à 18 h salle Foch, La Ferté-Saint-Aubin (salle collée à l’espace Madeleine-Sologne), ainsi qu’avant chaque séance sur place en fonction des places disponibles.

4 € (- 12 ans), 8 € adultes

2021-10-30T15:00:00 2021-10-30T17:30:00;2021-10-30T20:30:00 2021-10-30T23:00:00