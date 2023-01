LA BELLE AU BOIS DORMANT Saint-Orens-de-Gameville Saint-Orens-de-Gameville Saint-Orens-de-Gameville Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

LA BELLE AU BOIS DORMANT Saint-Orens-de-Gameville, 14 février 2023

2023-02-14 20:30:00 – 2023-02-14

ALTIGONE 1B Place Jean Bellières

Saint-Orens-de-Gameville

25 EUR « La Belle au bois dormant de Tchaïkovski et de Marius Petipa représente l'apogée du ballet classique […], le ballet des ballets » selon Rudolf Noureev. Grand Ballet de Kiev – Durée 2h15 + entracte. La princesse Aurore est douée de toutes les qualités du monde grâce à la bienveillance de ses marraines, de gentilles fées, mais la méchante fée Carabosse va la condamner à un sommeil éternel le jour de ses 16 ans. ALTIGONE 1B Place Jean Bellières Saint-Orens-de-Gameville

