La belle au bois dormant Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) Saint-Martin-de-Crau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Martin-de-Crau

La belle au bois dormant Saint-Martin-de-Crau, 10 février 2023, Saint-Martin-de-Crau Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) Saint-Martin-de-Crau. La belle au bois dormant Centre de développement culturel Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône Place François Mittérand Centre de développement culturel

2023-02-10 20:30:00 20:30:00 – 2023-02-10 22:45:00 22:45:00

Place François Mittérand Centre de développement culturel

Saint-Martin-de-Crau

Bouches-du-Rhône Saint-Martin-de-Crau EUR 27 30 La partition de Tchaïkovsky, dans sa ferveur et sa flamboyance, offre un superbe écrin au faste de la chorégraphie, aux ensembles, aux multiples variations, aux danses de caractère, et aux pas de deux ensorcelants au premier rang desquels le grand pas de deux final. La Belle au bois dormant reste « Le ballet des ballets » l’apogée du ballet classique, quand la danse s’affirme comme art majeur. La Belle au bois dormant de Tchaïkovski, chorégraphié par Marius Petipa. Centre de développement culturel Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau

dernière mise à jour : 2022-12-20 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) Provence Tourisme / Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Martin-de-Crau Autres Lieu Saint-Martin-de-Crau Adresse Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) Provence Tourisme / Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)Provence Tourisme / Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)Place François Mittérand Centre de développement culturel Ville Saint-Martin-de-Crau Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) Saint-Martin-de-Crau lieuville Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau Departement Bouches-du-Rhône

Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martin-de-crau-communaute-dagglomeration-arles-crau-camargue-montagnette-accm-saint-martin-de-crau/

La belle au bois dormant Saint-Martin-de-Crau 2023-02-10 was last modified: by La belle au bois dormant Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau 10 février 2023 Bouches-du-Rhône Centre de développement culturel Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône Saint-Martin-de-Crau

Saint-Martin-de-Crau Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône