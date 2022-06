La Belle au Bois Dormant – Russian Classic Ballet, 4 février 2023, .

La Belle au Bois Dormant – Russian Classic Ballet

2023-02-04 20:00:00 – 2023-02-04

42 66 Russian Classical Ballet, la prestigieuse compagnie moscovite, dirigée par la célèbre ballerine Evgeniya Bespalova, vient pour la première fois en France, pour présenter l’une des principales productions du ballet classique – La Belle au Bois Dormant, un récit qui réveille la magie des contes de fées.



Un monde enchanté fait de châteaux et de forêts, de sorts et de fées ; où seul le baiser d’un véritable amour peut annuler le sort – l’encrage du romantisme.



Plein de romantisme et marqué par le lyrisme, La Belle au Bois Dormant représente un grand défi pour les danseurs, en particulier pour l’interprétation du personnage principal, la princesse Aurora, exigeant un style académique très pur – élégant et délicat.



La Belle au Bois Dormant est l’un des plus beaux titres de l’illustre compositeur russe Pyotr Tchaïkovski. Des mélodies impérissables comme Rosa Adagio ou Grande Valse Villageoise révèlent le lyrisme de cet auteur. La relation entre la musique de Tchaïkovski et la chorégraphie de Marius Petipa est si parfaite qu’il serait difficile d’imaginer une lecture différente de la partition. La musique et la chorégraphie de cette pièce dans une symbiose si harmonieuse ont fait de ce titre le plus emblématique de la danse classique.



Russian Classical Ballet présente cette production classique, avec une scénographie très réaliste d’une beauté incroyable, une garde-robe cousue main avec des détails somptueux et, un impeccable groupe de solistes et une fabuleuse distribution artistique, dirigée par deux stars de l’univers international de la danse.



Musique : Pyotr Tchaikovsky

Libretto : Ivan Vsevolojsky et Marius Petipa

Chorégraphie : Marius Petipa

Scénographie : Russian Classical Ballet habillé par Evgeniya Bespalova

Direction : Evgeniya Bespalova

Première le 15 janvier 1890, à Teatro Mariinsky, à Saint-Pétersbourg, Russie

Durée : 140 minutes avec 20 minutes de pause.

