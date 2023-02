LA BELLE AU BOIS DORMANT PAR LE GRAND BALLET DE KIEV Carré des Docks -Le Havre Normandie, 24 février 2023 00:00, LE HAVRE.

Carré des Docks -Le Havre Normandie LE HAVRE Seine-Maritime . LE CENTRE DE DEVELOPPEMENT CULTUREL (lic.2-140877&3-140878) PRESENTE CE SPECTACLE La Belle au bois dormant de Tchaïkovski, chorégraphié par Marius Petipa, fait partie des ballets classiques les plus populaires. Combinant magie de l’argument et virtuosité des rôles, il est repris aujourd’hui dans la plupart des grandes compagnies classiques. La partition de Tchaïkovsky, dans sa ferveur et sa flamboyance, offre un superbe écrin au faste de la chorégraphie, aux ensembles, aux multiples variations, aux danses de caractère, et des pas de deux ensorcelants au premier rang desquels le grand pas de deux final. La Belle au bois dormant reste « Le ballet des ballets », l’apogée du ballet classique, quand la danse s’affirme comme art majeur.Grand Parking / Accès PMR / Ouverture des portes 30 min avant PMR: 0490470680. Grand Ballet de Kiev

