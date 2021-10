Versailles Opéra Royal Versailles, Yvelines La Belle au bois dormant Opéra Royal Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

La Belle au bois dormant Opéra Royal, 14 décembre 2021, Versailles. La Belle au bois dormant

Opéra Royal, le mardi 14 décembre à 20:00

Hervé Niquet est resté totalement fidèle à la musique originale du compositeur Hérold et aux moindres indications de la partition. En revanche, la partie dansée et chorégraphiée par Philippe Lafeuille ne recherche pas du tout la vérité historique. Créé en 2011, son spectacle s’amuse plutôt, dans le style d’une parodie, à détourner l’argument et à faire plonger le ballet romantique dans une farce impertinente proche de l’univers décalé et humoristique incarné par Shirley et Dino.

Réservation sur https://www.chateauversailles-spectacles.fr/

Ballet-pantomime-féérie en quatre actes. Opéra Royal Château de Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-14T20:00:00 2021-12-14T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Opéra Royal Adresse Château de Versailles Ville Versailles lieuville Opéra Royal Versailles