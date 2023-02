LA BELLE AU BOIS DORMANT (Le Pecq) LE QUAI 3, 12 février 2023, LE PECQ.

LA BELLE AU BOIS DORMANT (Le Pecq) LE QUAI 3. Un spectacle à la date du 2023-02-12 (2023-02-12 au ) 17:00. Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

Trois chaises, douze instruments, une poignée de chansons et beaucoup de talent ! Les trois comédiens-musiciens du Collectif Ubique nous propose de dépoussiérer La Belle au Bois Dormant de Charles Perrault et de la réveiller de sa torpeur. Entre théâtre et adaptation musicale, un seul mot d’ordre : casser les codes, briser le déjà-vu et incarner avec poésie et humour les personnages de ce conte dépoussiéré et ragaillardi dans ce grand souffle de fraicheur. Sa forme est aussi inattendue et riche que le fond s’avère inspirant et atemporel.Et on se régale de cette belle au bois dormant au caractère bien trempé, de ces trois Fées nulles en magie ou de son Prince maladivement timide.AvecAudrey Daoudal violon, kalimba, chant, bruitageVivien Simon scie musicale, flûte xiao, kalimba, chant, percussions, bruitageSimon Waddell luth, théorbe, kalimba, chant, bruitage Parking gratuit dans les jardins de l’Hôtel de Ville (entrez en voiture et prenez l’allée légèrement à gauche, passez sous le porche)RER A Le Vésinet/Le PecqOuverture des portes du théâtre 30 mn avant le début de la représentation Accès personnes à mobilité réduite : 01 30 61 66 16 Audrey Daoudal, Simon Waddell, Vivien Simon

Votre billet est ici

LE QUAI 3 LE PECQ 3 quai Voltaire Yvelines

Trois chaises, douze instruments, une poignée de chansons et beaucoup de talent ! Les trois comédiens-musiciens du Collectif Ubique nous propose de dépoussiérer La Belle au Bois Dormant de Charles Perrault et de la réveiller de sa torpeur. Entre théâtre et adaptation musicale, un seul mot d’ordre : casser les codes, briser le déjà-vu et incarner avec poésie et humour les personnages de ce conte dépoussiéré et ragaillardi dans ce grand souffle de fraicheur. Sa forme est aussi inattendue et riche que le fond s’avère inspirant et atemporel.

Et on se régale de cette belle au bois dormant au caractère bien trempé, de ces trois Fées nulles en magie ou de son Prince maladivement timide.

Avec

Audrey Daoudal violon, kalimba, chant, bruitage

Vivien Simon scie musicale, flûte xiao, kalimba, chant, percussions, bruitage

Simon Waddell luth, théorbe, kalimba, chant, bruitage

Parking gratuit dans les jardins de l’Hôtel de Ville (entrez en voiture et prenez l’allée légèrement à gauche, passez sous le porche)

RER A Le Vésinet/Le Pecq

Ouverture des portes du théâtre 30 mn avant le début de la représentation

Accès personnes à mobilité réduite : 01 30 61 66 16. EUR16.0 16.0 euros

Votre billet est ici