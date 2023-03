LA BELLE AU BOIS DORMANT International Festival Ballet CENTRE DES CONGRES AGEN Catégories d’Évènement: Agen

Lot-et-Garonne

LA BELLE AU BOIS DORMANT International Festival Ballet CENTRE DES CONGRES, 25 mars 2023, AGEN. LA BELLE AU BOIS DORMANT International Festival Ballet CENTRE DES CONGRES. Un spectacle à la date du 2023-03-25 à 20:00 (2023-03-17 au ). Tarif : 39.0 à 68.0 euros. International Festival Ballet et Hungary Orchestra présentent : platesv-I-2022-000009 La troupe de l'International Festival Ballet est un ensemble de grande classe, composé de 42 danseurs, tous diplômés des meilleures écoles de ballets. La troupe séduit le monde entier par son élégance austère classique, sa touche de fraîcheur du XXIe siècle et une prestation de danse parfaite. Le tout est accompagné par l'Orchestre « Hungary Festival Orchestra » dirigé par le maestro Vadim Nikitin. La troupe compte dans ses rangs un grand nombre de danseurs ukrainiens et se considère naturellement comme un ballet de la paix et de la cohésion entre tous les peuples. Elle marque clairement son opposition au conflit et à l'invasion Russe

Lieu CENTRE DES CONGRES Adresse PARC DES EXPOSITIONS Ville AGEN Departement Lot-et-Garonne

