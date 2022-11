La Belle au bois dormant

2023-02-23 20:30:00 – 2023-02-23 10 25 EUR La Belle au bois dormant, c’est ce conte intemporel éveillé à une vie nouvelle par deux “ bonnes fées “ en 1890 : un musicien, Piotr Ilitch Tchaïkovski, un chorégraphe, le Français Marius Petipa. Depuis lors, la magie n’a cessé de se transmettre de génération en génération avec la permanence du rêve… C’est à la source de ce terrain de jeu que le Grand Ballet de Kiev puise aujourd’hui une force de vie singulière, contre tous les mauvais augures. Des interprètes d’exception, des décors et des costumes qui restituent intacte la facture de ce classique des classiques… Une belle occasion de vivre une véritable symphonie de danse en famille, petits et grands ! accueil@auxerreletheatre.com +33 3 86 72 24 24 https://auxerreletheatre.com/saison-2022-2023/programme/spectacles/la-belle-au-bois-dormant dernière mise à jour : 2022-11-14 par

