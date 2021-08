La Belle Affaire, visite du jardin “Ethymcelle” Ambillou, 22 octobre 2021, Ambillou.

La Belle Affaire, visite du jardin “Ethymcelle” 2021-10-22 15:00:00 – 2021-10-22 16:00:00

Ambillou Indre-et-Loire Ambillou

Plantes aromatiques et médicinales

“Proches du ruisseau de la Garande, entre prairies, haies champêtres et forêts, une longère tourangelle, un jardin. Un petit coin calme où poussent mes plantes aromatiques au milieu des sauterelles, des mésanges et des rainettes… Des plantes que je transforme aussi avec des produits locaux et bio en une gamme d’aides culinaires pour sublimer tous vos petits plats!”

Découvrez mes produits en vente directe (tisanes, aromates, confitures, sels aromatisés, biscuits…), possibilité de composer son propre bouquet d’aromates frais ou de plantes fraiches à infuser (1,50€ le petit bouquet).

A découvrir: l’atelier de transformation et séchoir, le jardin des plantes aromatiques, la serre. Une collation sera offerte, miam !

©Nellie BOIVIN

