La belle affaire, visite du Jardin de Mireille Channay-sur-Lathan, 2 octobre 2021, Channay-sur-Lathan.

La belle affaire, visite du Jardin de Mireille 2021-10-02 14:00:00 – 2021-10-02 15:30:00

Channay-sur-Lathan Indre-et-Loire

Jardin, botanique

Faites le tour du monde en 80 minutes ! Aux confins de Touraine Nature, il est un jardin extraordinaire. Un lieu unique en son genre, nourri des voyages de sa propriétaire. Mireille et son jardin mettent en exergue tous nos sens, et nous offrent cette parenthèse autour du monde… Combien rêvent secrètement de quitter ce merveilleux jardin et mettre en oeuvre les précieux conseils délivrés par Mireille ?

À découvrir : le jardin et les précieux conseils d’une passionnée

MireilleEtavard

dernière mise à jour : 2021-08-06 par