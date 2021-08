Bourgueil Bourgueil Bourgueil, Indre-et-Loire La Belle Affaire, visite du cinéma de l’Abbaye de Bourgueil Bourgueil Bourgueil Catégories d’évènement: Bourgueil

La Belle Affaire, visite du cinéma de l'Abbaye de Bourgueil 2021-10-02 15:00:00 – 2021-10-02 15:45:00

Bourgueil Indre-et-Loire Bourgueil

Découvrir les projecteurs et le métier de projectionniste ? Passionnant ! Découvrir un cinéma dans un lieu unique ? Intrigant. L'association de l'abbaye de Bourgueil invite les curieux à passer dans les coulisses de la diffusion du 7ème art. Elle fait vivre la culture de proximité en proposant toute l'année une programmation variée dans une salle à l'atmosphère si particulière de 230 places…l'ancien réfectoire des moines de l'abbaye ! A découvrir : la visite d'une cabine de projection et d'une salle de cinéma atypique. Assistez au démarrage d'une séance.

