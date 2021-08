Channay-sur-Lathan Channay-sur-Lathan Channay-sur-Lathan, Indre-et-Loire La Belle Affaire, visite de RéEquiLibre Channay-sur-Lathan Channay-sur-Lathan Catégories d’évènement: Channay-sur-Lathan

Indre-et-Loire

La Belle Affaire, visite de RéEquiLibre Channay-sur-Lathan, 10 octobre 2021, Channay-sur-Lathan. La Belle Affaire, visite de RéEquiLibre 2021-10-10 10:00:00 – 2021-10-10 10:30:00

Channay-sur-Lathan Indre-et-Loire “RéEquiLibre a pour but de reconnecter les personnes à elles-mêmes, à autrui, mais aussi à l’instant présent. Créé en juin 2019, RéEquiLibre s’est tout doucement implanté à l’écart du monde, proche de la nature. Passionnée depuis toute petite, mon changement personnel au quotidien m’a fait interroger sur le lien particulier qui peut se tisser avec cet animal de 600 kg. Bienveillants mais percutants, volontaires mais exigeants, ils vous forcent à vous remettre en question, à vous interroger sur votre dialogue intérieur, verbal et corporel, ce sont les véritables professeurs. RéEquiLibre deviendra, je l’espère, un refuge, un repaire pour mes clients, j’aimerais également en faire un lieu de rencontre avec des ateliers créatifs.” Lucile proposera un atelier participatif. Créé en juin 2019, RéEquiLibre s’est tout doucement implanté à l’écart du monde, proche de la nature. Passionnée depuis toute petite, mon changement personnel au quotidien m’a fait interroger sur le lien particulier qui peut se tisser avec cet animal de 600 kg. “RéEquiLibre a pour but de reconnecter les personnes à elles-mêmes, à autrui, mais aussi à l’instant présent. Créé en juin 2019, RéEquiLibre s’est tout doucement implanté à l’écart du monde, proche de la nature. Passionnée depuis toute petite, mon changement personnel au quotidien m’a fait interroger sur le lien particulier qui peut se tisser avec cet animal de 600 kg. Bienveillants mais percutants, volontaires mais exigeants, ils vous forcent à vous remettre en question, à vous interroger sur votre dialogue intérieur, verbal et corporel, ce sont les véritables professeurs. RéEquiLibre deviendra, je l’espère, un refuge, un repaire pour mes clients, j’aimerais également en faire un lieu de rencontre avec des ateliers créatifs.” Lucile proposera un atelier participatif. ©Lucile Jacquet dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Channay-sur-Lathan, Indre-et-Loire Autres Lieu Channay-sur-Lathan Adresse Ville Channay-sur-Lathan lieuville 47.49493#0.28034