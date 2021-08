La belle affaire, visite de la GAEC de Bré Channay-sur-Lathan, 2 octobre 2021, Channay-sur-Lathan.

La belle affaire, visite de la GAEC de Bré 2021-10-02 16:30:00 – 2021-10-02 18:00:00

Channay-sur-Lathan Indre-et-Loire Channay-sur-Lathan

Ferme laitière et culture de spiruline

La spiruline du GAEC de Bré est produite à partir de 100% d’énergies renouvelables, les bassins sont chauffés à l’aide d’électricité et de chaleur produite sur la ferme. Et comment, nous direz-vous ? Suivez donc Sébastien, à travers sa ferme laitière, rencontrez vaches, veaux, cheval, âne et basse-cour…

A découvrir : élevage laitier et serres de spiruline, microalgue aux mille vertus. Vente de spiruline sur place.

Pour toute demande d’informations et de réservation, merci de contacter l’Office de Tourisme Touraine Nature.

