La Belle Affaire, visite de la forge Le Feu Prométhéen Coteaux-sur-Loire, 3 octobre 2021, Coteaux-sur-Loire.

La Belle Affaire, visite de la forge Le Feu Prométhéen 2021-10-03 14:30:00 – 2021-10-03 15:15:00

Coteaux-sur-Loire Indre-et-Loire

Forgeron, si j’avais un marteau

Bienvenue dans un univers de marteaux et d’enclumes, de puissance et de délicatesse, bienvenue dans l’univers de David. Laissez-le vous transmettre les techniques d’un art manuel ancestral, car David est forgeron. Mais pas que ! Il découvre le monde de la reconstitution historique, et le voilà arbitre de béhourd, et batteur d’armure. Plongez dans la galaxie de l’art brut, et entrez dans son atelier où il réalise divers objets forgés chargés de son énergie si particulière : couteaux, armes historiques, bijoux etc.

A découvrir : son atelier, les outils du forgeron, le bagou d’un passionné du Moyen Âge.

©David Huet

dernière mise à jour : 2021-08-06 par