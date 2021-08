La Belle Affaire, visite de la ferme Plaine Terre Ambillou, 9 octobre 2021, Ambillou.

La Belle Affaire, visite de la ferme Plaine Terre 2021-10-09 15:00:00 – 2021-10-09 16:30:00

Ambillou Indre-et-Loire

Ferme maraîchère en agriculture biologique

Du bon, du beau, du bio ! Ludivine et Fabien sont animés par la passion de la terre. Leur objectif ? Produire en maraichage biologique toute l’année avec une vente sur place en AMAP et via un marché à la ferme. Leur credo ? Une agriculture durable et locale, et créer du lien social. Ludivine et Fabien vous présenteront leur installation sur les 1,8ha et leur activité agricole. Moments d’échanges et de convivialité au programme avec la possibilité de pique-niquer le midi en extérieur !

A découvrir: les jardins et les serres en maraichage bio ainsi que la grange pour un achat de nos légumes sur place.

+33 2 47 96 58 22

©Nellie Boivin

dernière mise à jour : 2021-08-06 par