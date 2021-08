Langeais Langeais Indre-et-Loire, Langeais La Belle Affaire, visite de la Caserne des Pompiers Langeais Langeais Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

La Belle Affaire, visite de la Caserne des Pompiers Langeais, 9 octobre 2021, Langeais. La Belle Affaire, visite de la Caserne des Pompiers 2021-10-09 10:00:00 – 2021-10-30 12:00:00

Centre de secours

Cette visite, c'est l'occasion rêvée d'échanger avec les hommes du feu, de poser LES questions qui vous titillent ! Vous toucherez du doigt ce qu'est la mission de solidarité que les pompiers assurent au quotidien. Vous appréhendrez leur rythme de travail, les types d'interventions, la diversité des missions. Une rencontre inoubliable qui suscitera peut-être la vocation de futurs pompiers volontaires. À découvrir : visite de l'ensemble du centre de secours et manoeuvres de la garde, rien que pour vos yeux.

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Langeais Autres Lieu Langeais Adresse Ville Langeais lieuville 47.3402#0.43155