La Belle Affaire, visite de la boutique Le Petit Bois des Arts Avrillé-les-Ponceaux, 5 octobre 2021, Avrillé-les-Ponceaux.

La Belle Affaire, visite de la boutique Le Petit Bois des Arts 2021-10-05 10:00:00 – 2021-10-05 11:00:00

Avrillé-les-Ponceaux Indre-et-Loire Avrillé-les-Ponceaux

Boutique de créateurs

Une route boisée, une jolie grange aménagée, et une artiste bien connue de la région qui a trouvé ici un écrin champêtre au “Petit bois des arts”, sa boutique de créateurs. Regroupant douze amies, artistes et artisans d’art locaux, leurs oeuvres sont nichées délicatement dans ce cadre pittoresque : peinture, céramique, verre soufflé ou filé, couture, crochet, dessin, bijoux…

Inspirez par le nez, expirez bouche ouverte, et ouvrez grand les mirettes, l’art s’offre à vous. Hélène Bouhier vous présente les artistes et leur technique.

A découvrir: visite de la grange, présentation des artistes et de leur technique. Possibilités de démonstration de fabrication de bijoux faits mains, pièces uniques, et collation.

info@tourainenature.com +33 2 47 96 58 22 https://wwww.tourainenature.com/

©Hélène Bouhier2

dernière mise à jour : 2021-08-06 par