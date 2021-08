La Belle Affaire, découverte du jardin de Simon Hureau Langeais, 7 octobre 2021, Langeais.

Langeais Indre-et-Loire

Dessinateur, autodidacte érudit et passionnant

Il aime manier le râteau, la bêche et le sécateur. Il aime aussi prendre le temps de regarder les oiseaux et étudier les insectes. Ce curieux de (la) nature s’appelle Simon Hureau. Avec beaucoup de recherches et d’huile de coude, il a peu à peu redonné vie à son jardin, laissé à l’abandon par son ancien propriétaire. Témoin de la résilience de la nature, Simon apprend humblement et partage ses astuces dans sa BD “L’oasis”* dont la préface est signée du jardinier paysagiste Gilles Clément. Chaque jardin devient une zone à protéger, une ode à la biodiversité.

A découvrir : le jardin dans ses premières lueurs d’automne, conseils d’un amateur éclairé. Possibilité de collation.

©Simon Hureau

