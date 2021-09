La Belgique en concert Le Bar Commun, 24 septembre 2021, Paris.

Thomas Toucour (chansons belge, mais c’est pas du Brel, c’est Thomas) Directe, volontairement accessible sans être simpliste, ma musique née de l’urgence avec cette envie de chanter en me livrant, animer la flamme le temps d’un live. Enrichis de mon expérience de la danse, du clown et de la rue, les concerts se présentent aussi comme un spectacle interactif. Voyage entre humour et “poésie incontrôlée”, le besoin de voir, sentir, parler avec le public,crée des moments sensibles, drôles, instantanés et inattendus… Dans cet espace privilégié qu’est la scène, les émotions peuvent s’ exprimées avec une liberté et une intensité rare. “Émotion” au sens premier de “mettre en mouvement”. Voilà,c’est ce que je cherche: donner à voir, à vivre et à dire de vive voix ce qui nous traverse et passe par là. « VIVRE en majuscule, se secouer les os, toucher le fond plus que la forme, fragile mais pas faible, SENSIBLE mais pas mièvre,INTENSE assurément,ouvrir ENSEMBLE “le chant des possibles”.. » qui nous traverse et passe par là. Le style musical n’est pas figé en un genre, à l’image de mes goûts il est éclectique. Mes influences vont de Bashung à « Noir Désir » en passant par Brel, Arthur H ou… Neil Young; quelques relent de blues-rock-jazz, et un peut de folk.

