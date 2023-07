Art’n blues festival La belardière Fresselines, 2 août 2023, Fresselines.

Fresselines,Creuse

Festival de blues à la parqueterie à la Belardiere sur la commune de Fresselines sur 5 jours avec différents concerts

Mercredi 2/08 : carte blanche Max Genouel

Jeudi 3/08 : Jam Session

Vendredi 4/08 : The groovy four : Iker Piris & dual Electras guest Nico Wayne Toussaint

Samedi 5/08 : Nico Wayne Toussaint solo / Bernard Sellam &the Boyz from the hood / Little Odetta

Dimanche 6/08 : Crystal Thomas

Tarif un concert 15€, pass 50€.

2023-08-02 fin : 2023-08-06 23:30:00. EUR.

La belardière

Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine



5-day blues festival at La Belardiere parqueterie in the commune of Fresselines with various concerts

Wednesday 2/08: carte blanche Max Genouel

Thursday 3/08: Jam Session

Friday 4/08: The groovy four: Iker Piris & dual Electras guest Nico Wayne Toussaint

Saturday 5/08: Nico Wayne Toussaint solo / Bernard Sellam &the Boyz from the hood / Little Odetta

Sunday 6/08: Crystal Thomas

Price per concert 15?, pass 50?

Festival de blues en la parqueterie de la Belardiere en el municipio de Fresselines durante 5 días con varios conciertos

Miércoles 2/08: Carta blanca de Max Genouel

Jueves 3/08: Jam Session

Viernes 4/08: The groovy four: Iker Piris & dual Electras invitados Nico Wayne Toussaint

Sábado 5/08: Nico Wayne Toussaint solo / Bernard Sellam &the Boyz from the hood / Little Odetta

Domingo 6/08: Crystal Thomas

Precio por concierto 15?, abono 50?

Bluesfestival in der Parqueterie à la Belardiere in der Gemeinde Fresselines über 5 Tage mit verschiedenen Konzerten

Mittwoch 2/08: Carte blanche Max Genouel

Donnerstag 3/08: Jam Session

Freitag 4/08: The groovy four: Iker Piris & dual Electras Gast Nico Wayne Toussaint

Samstag 5/08: Nico Wayne Toussaint solo / Bernard Sellam &the Boyz from the hood / Little Odetta

Sonntag, 6.8.: Crystal Thomas

Eintrittspreise: ein Konzert 15?, Pass 50?

Mise à jour le 2023-04-28 par Creuse Tourisme