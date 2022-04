LA BEGGINALE, JOURNÉE DE LANCEMENT DE LA « SAISON FESTIVALS » Saint-Mars-de-Coutais, 1 mai 2022, Saint-Mars-de-Coutais.

LA BEGGINALE, JOURNÉE DE LANCEMENT DE LA « SAISON FESTIVALS » Saint-Mars-de-Coutais

2022-05-01 15:00:00 – 2022-05-01 18:30:00

Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique

8 8 EUR Au programme :

– 16h : Spectacle Cie Barolosolo “Haute Heure” (conseillé à partir de 6 ans – durée 50 minutes)

Comme sortie des eaux ou plutôt des O, la cie Barolosolo invente ce spectacle fortement inspiré de l’univers du cirque de Calder, rempli de personnages hauts en couleurs, avec tous les ingrédients du cirque. Il y aura donc, bien sûr, sa piste et ses garçons de piste, Monsieur Loyal, ses acrobates, sa femme forte, ses animaux sauvages, son homme orchestre et même son entracte plein de popcorns ! Un univers drôle et décalé, saugrenu et dérangé, burlesque et poétique…

à Saint-Mars de Coutais (jardin de la mairie)

– de 15h à 16h et de 17h à 18h30 : Bœuf musical, avant et après le spectacle

– et en continu : les associations membres du Réseau Festivals présenteront leurs événements estivaux.

ouverture du site à 15h

bar sur place

stationnement au complexe sportif

La begginale : journée de lancement de la « Saison Festivals » et de présentation des associations qui l’organisent

collectif.ser@wanadoo.fr +33 2 40 31 73 67

Au programme :

– 16h : Spectacle Cie Barolosolo “Haute Heure” (conseillé à partir de 6 ans – durée 50 minutes)

Comme sortie des eaux ou plutôt des O, la cie Barolosolo invente ce spectacle fortement inspiré de l’univers du cirque de Calder, rempli de personnages hauts en couleurs, avec tous les ingrédients du cirque. Il y aura donc, bien sûr, sa piste et ses garçons de piste, Monsieur Loyal, ses acrobates, sa femme forte, ses animaux sauvages, son homme orchestre et même son entracte plein de popcorns ! Un univers drôle et décalé, saugrenu et dérangé, burlesque et poétique…

à Saint-Mars de Coutais (jardin de la mairie)

– de 15h à 16h et de 17h à 18h30 : Bœuf musical, avant et après le spectacle

– et en continu : les associations membres du Réseau Festivals présenteront leurs événements estivaux.

ouverture du site à 15h

bar sur place

stationnement au complexe sportif

Saint-Mars-de-Coutais

dernière mise à jour : 2022-04-21 par