La Befana Marseille 7e Arrondissement, 29 janvier 2022, Marseille 7e Arrondissement.

La Befana Abbaye de Saint Victor 3 rue de l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement

2022-01-29 – 2022-01-29 Abbaye de Saint Victor 3 rue de l’Abbaye

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

La Befana (de l’italien épiphanie) est une gentille sorcière que les enfants attendent dans la nuit du 5 au 6 Janvier parce qu’elle distribue des bonbons aux plus gentils (les plus turbulents n’auront que du charbon !).



L’ensemble Musica ex Anima propose de suivre son périple du Nord de l’Italie à Florence, de Montescaglioso jusqu’en Sicile, à l’occasion d’une veillée musicale à la bougie où de merveilleuses histoires viennent faire écho à les partitions baroques.



Avec

Ensemble Musica ex Anima

Géraldine Jeannot, soprano

Benjamin Coutarel, ténor

Anne-Laure Pascal, violoncelle

Debordah Gherson Ganem, orgue et clavecin

L’ensemble Musica ex Anima propose de suivre son périple du Nord de l’Italie à Florence, de Montescaglioso jusqu’en Sicile, à l’occasion d’une veillée musicale à la bougie où de merveilleuses histoires viennent faire écho à les partitions baroques.

https://www.amisdesaintvictor.com/

dernière mise à jour : 2022-01-20 par