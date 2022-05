La Bédueroise, Randonnée et VTT Béduer Béduer Catégories d’évènement: Béduer

Lot

La Bédueroise, Randonnée et VTT Béduer, 12 juin 2022, Béduer. La Bédueroise, Randonnée et VTT Béduer

2022-06-12 – 2022-06-12

Béduer Lot 8 EUR Inscription 8h00

Départ des rando 8h30

Rando VTT 30-45-60km

Rando Pédestres 11-22km

Tarifs évènement : rando + ravito + buffet + écocup

VTT 10€

Pédestres 8€

Le comité des fêtes de Béduer organise une journée VTT et Randonnée pédestre et trail avec différents circuits : 3 circuits VTT, 2 circuits pédestres et un circuit randonnée format Trail. teambedbike46@gmail.com +33 6 76 50 77 83

teambedbike

Béduer

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

