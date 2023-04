Rencontre et ateliers avec Flix, l’auteur de « Spirou à Berlin » et de « L’animal de Humboldt » La Bédérie Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Rencontre et ateliers avec Flix, l’auteur de « Spirou à Berlin » et de « L’animal de Humboldt » La Bédérie, 27 mai 2023, Aix-en-Provence. Rencontre et ateliers avec Flix, l’auteur de « Spirou à Berlin » et de « L’animal de Humboldt » 27 et 28 mai La Bédérie Entrée libre Flix, un des auteurs BD allemands les plus connus et reconnus actuellement sera présent pour une rencontre-dédicace le 27 mai à 15h00 à la Bédérie et le 28 mai de 14h00 à 17h00 sur la place des Martyrs de la Résistance dans le cadre de C’est Sud. Il animera des ateliers pour montrer aux petits et grands comment dessiner leur marsu. La Bédérie 37 rue des Cordeliers 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13100 Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.cfaprovence.com/manifestation-culturelle/rencontre-et-atelier-bd-au-festival-cest-sud-flix/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T15:00:00+02:00 – 2023-05-27T16:30:00+02:00

2023-05-28T14:00:00+02:00 – 2023-05-28T17:00:00+02:00 Dupuis / Carlsen Verlag

