La Béc’yclette : 2ème édition, 14 mai 2023, Béceleuf Béceleuf.

La Béc’yclette : 2ème édition

Stade municipal Béceleuf 79160

2023-05-14 – 2023-05-14

Béceleuf

79160

Béceleuf

Le printemps arrive bientôt ! Et vu qu’on commence déjà à vous voir vous promener à pieds ou en vélo, on a décidé de renouveler La Bec’yclette !

Rendez-vous le dimanche 14 mai au stade municipal de Béceleuf !

Départ à partir de 7h30.

Parcours VTT : 28/40/53 km

Parcours marche : 10/14 km

Café d’accueil, ravitaillements sur le parcours, boisson et casse-croute à l’arrivée, aire de lavage pour vélo et douche.

Participation : 6 €

Renseignements : teddy.beaubeau@hotmail.com ou au 06 45 59 69 39

Le printemps arrive bientôt ! Et vu qu’on commence déjà à vous voir vous promener à pieds ou en vélo, on a décidé de renouveler La Bec’yclette !

Rendez-vous le dimanche 14 mai au stade municipal de Béceleuf !

Départ à partir de 7h30.

Parcours VTT : 28/40/53 km

Parcours marche : 10/14 km

Café d’accueil, ravitaillements sur le parcours, boisson et casse-croute à l’arrivée, aire de lavage pour vélo et douche.

Participation : 6 €

Renseignements : teddy.beaubeau@hotmail.com ou au 06 45 59 69 39

+33 6 45 59 69 39 Inter associations Béceleuf

Béceleuf

Béceleuf

dernière mise à jour : 2023-02-23 par