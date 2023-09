Chasse au trésor avec les Ânes des Hauts du Perche La Béchardière Longny les Villages, 29 octobre 2023, Longny les Villages.

Longny les Villages,Orne

Chasse au trésor accompagnée de l’âne. Préparation et câlins aux Grandes Oreilles.

Rencontre avec la sorcière ! Un bonbon ou un sort ?

Goûter offert. Atelier créatif.

Vente de boissons, gâteaux et barbe à papa.

Places limitées à 20 enfants.

Venez déguisés..

2023-10-29 13:30:00 fin : 2023-10-29 17:00:00. .

La Béchardière MARCHAINVILLE

Longny les Villages 61290 Orne Normandie



Donkey treasure hunt. Preparation and cuddles at Grandes Oreilles.

Meet the witch! Trick or treat?

Snack offered. Creative workshop.

Drinks, cakes and cotton candy for sale.

Places limited to 20 children.

Come in costume.

Búsqueda del tesoro con el burro. Preparación y mimos en Grandes Oreilles.

Conoce a la bruja ¿Truco o trato?

Merienda ofrecida. Taller creativo.

Venta de bebidas, pasteles y algodón de azúcar.

Plazas limitadas a 20 niños.

Ven disfrazado.

Schatzsuche in Begleitung des Esels. Vorbereitung und Kuscheln mit den Großen Ohren.

Treffen mit der Hexe! Ein Bonbon oder ein Zauberspruch?

Ein kleiner Imbiss wird angeboten. Kreatives Atelier.

Verkauf von Getränken, Kuchen und Zuckerwatte.

Begrenzte Plätze für 20 Kinder.

Kommen Sie verkleidet.

Mise à jour le 2023-09-21 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme