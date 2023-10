Porte ouverte et visites guidées La Bécane à Jules Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon Porte ouverte et visites guidées La Bécane à Jules Dijon, 19 octobre 2023, Dijon. Porte ouverte et visites guidées 19 – 21 octobre La Bécane à Jules Venez découvrir La Bécane à Jules et les multiples activités proposées par cet acteur de la filière de réemploi. Réparation, réemploi de vélos, re-fabrication, électrification, offre de pièces détachées d’occasion, cours et formation mécanique.

Des visites guidées sont également programmées le samedi à 10h30 et 15h (1 heure) afin de connaître les étapes de la filière de réemploi de la collecte au tri des déchets ultimes, en passant par le reconditionnement des vélos et les pièces détachées d’occasion. La Bécane à Jules 17 rue de l’ile 21000 Dijon Dijon 21000 Port du Canal Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T10:00:00+02:00 – 2023-10-19T13:00:00+02:00

2023-10-19T10:00:00+02:00 – 2023-10-19T13:00:00+02:00

2023-10-21T15:00:00+02:00 – 2023-10-21T19:00:00+02:00

