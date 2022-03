La beauté, recherche et développements Loches Loches Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Loches

La beauté, recherche et développements Loches, 2 avril 2022, Loches. La beauté, recherche et développements Loches

2022-04-02 – 2022-04-02

Loches Indre-et-Loire 14 14 EUR Une pièce avec expériences et tentatives de solutions où de drôles de personnages tentent d’en finir avec les difficultés de l’existence. Pour ne plus avoir peur et finalement pour en finir avec la mort et toutes ces choses inutiles, deux femmes ont trouvé la solution : la beauté. Ou plutôt la quête esthétique, la recherche du beau… C’est une visite guidée burlesque, loufoque ou` Nicole et Brigitte, deux guides un peu cabossées, entraînent le public dans un parcours qui égratigne les diktats de la beauté et aborde la peur du vieillissement. Organisation : Ville de Loches, Théâtre du Rossignolet, Les Wagons. Une pièce avec expériences et tentatives de solutions où de drôles de personnages tentent d’en finir avec les difficultés de l’existence. Organisation : Ville de Loches, Théâtre du Rossignolet, Les Wagons. +33 2 47 91 82 82 http://www.ville-loches.fr/ Une pièce avec expériences et tentatives de solutions où de drôles de personnages tentent d’en finir avec les difficultés de l’existence. Pour ne plus avoir peur et finalement pour en finir avec la mort et toutes ces choses inutiles, deux femmes ont trouvé la solution : la beauté. Ou plutôt la quête esthétique, la recherche du beau… C’est une visite guidée burlesque, loufoque ou` Nicole et Brigitte, deux guides un peu cabossées, entraînent le public dans un parcours qui égratigne les diktats de la beauté et aborde la peur du vieillissement. Organisation : Ville de Loches, Théâtre du Rossignolet, Les Wagons. MICHOT-Eric.

Loches

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Loches Autres Lieu Loches Adresse Ville Loches lieuville Loches Departement Indre-et-Loire

Loches Loches Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loches/

La beauté, recherche et développements Loches 2022-04-02 was last modified: by La beauté, recherche et développements Loches Loches 2 avril 2022 Indre-et-Loire Loches

Loches Indre-et-Loire