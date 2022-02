La Beauté recherche et développement Loches Loches Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Loches

La Beauté recherche et développement Loches, 2 avril 2022, Loches. La Beauté recherche et développement Loches

2022-04-02 20:30:00 – 2022-04-02 21:30:00

Loches Indre-et-Loire Pour en finir avec la solitude, la crise, la dépression, la maladie et la mort … bref, toutes ces choses inutiles et désagréables, Brigitte et Nicole, deux guides un peu cabossées par la vie cherchent une consolation dans … la beauté ! Elles entrainent le public dans une visite guidée étrange, un parcours qui égratigne les diktats de la beauté et aborde la peur du vieillissement. Dictature du jeunisme, inquiétude du temps qui passe, dans un musée imaginaire de la beauté. Parcours beauté, parcours santé certes mais surtout parcours de la combattante … Voyage organisé, si l’on veut … mais au-delà, voyage initiatique, philosophique et immobile. C’est tout à la fois. Absurde, émouvant et réjouissant. Pour en finir avec la solitude, la crise, la dépression, la maladie et la mort … bref, toutes ces choses inutiles et désagréables, Brigitte et Nicole, deux guides un peu cabossées par la vie cherchent une consolation dans … la beauté ! Accès selon protocole en vigueur. theatre.du.rossignolet@hotmail.fr +33 6 36 57 66 14 https://theatredurossignolet.com/ Pour en finir avec la solitude, la crise, la dépression, la maladie et la mort … bref, toutes ces choses inutiles et désagréables, Brigitte et Nicole, deux guides un peu cabossées par la vie cherchent une consolation dans … la beauté ! Elles entrainent le public dans une visite guidée étrange, un parcours qui égratigne les diktats de la beauté et aborde la peur du vieillissement. Dictature du jeunisme, inquiétude du temps qui passe, dans un musée imaginaire de la beauté. Parcours beauté, parcours santé certes mais surtout parcours de la combattante … Voyage organisé, si l’on veut … mais au-delà, voyage initiatique, philosophique et immobile. C’est tout à la fois. Absurde, émouvant et réjouissant. Loches

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Loches Autres Lieu Loches Adresse Ville Loches lieuville Loches Departement Indre-et-Loire

Loches Loches Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loches/

La Beauté recherche et développement Loches 2022-04-02 was last modified: by La Beauté recherche et développement Loches Loches 2 avril 2022 Indre-et-Loire Loches

Loches Indre-et-Loire