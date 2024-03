La Beauté et le Geste : Installation sur les marches de l’Assemblée nationale Assemblée Nationale Paris, mardi 2 avril 2024.

Du mardi 02 avril 2024 au dimanche 22 septembre 2024 :

.Tout public. gratuit

Dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, découvrez l’installation colorée et inclusive de Laurent Perbos.

Du 2 avril au 22 septembre 2024, venez découvrir l’installation artistique La Beauté et le Geste. Cette oeuvre de Laurent Perbos prends ses quartiers sur les marches de l’Assemblée nationale pendant la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Labellisée Olympiade Culturelle Paris 2024, La Beauté et le Geste se compose de six sculptures représentant des Vénus de Milo. Ode au beau geste, chacune des sculptures incarne des sports variés des Jeux Olympiques et Paralympiques (basket, boxe, javelot, para tir à l’arc, surf et tennis). Allégorie de la féminité par excellence, la Vénus s’oppose à l’imaginaire collectif qui associe encore trop souvent le sport au masculin et reflète l’évolution et la diversité de ces événements historiques.

Chaque statue est associée à une couleur de l’arc-en-ciel, symbolisant l’égalité des droits et la lutte contre la discrimination.

Exposée sur les marches de l’Assemblée nationale, l’installation peut être admirée par tous depuis le quai d’Orsay et la place de la Concorde. Pour les observer de plus près, inscrivez-vous gratuitement aux visites du Palais-Bourbon. Enfin, rendez-vous le 14 juillet, jour de Fête nationale lors duquel la flamme Olympique circulera entre les six Vénus de Milo.

Assemblée Nationale 33, quai d’Orsay 75007

Contact : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/visite/visites-individuelles +33140636000 visites-individuels@assemblee-nationale.fr https://www.facebook.com/AssembleeNationale/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/AssembleeNationale/?locale=fr_FR

Création graphique ©studiotropicalist © Laurent Perbos Laurent Perbos, La Beauté et le Geste Résine acrylique (éco-responsable), France, 2024