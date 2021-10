La Beauté du geste Théâtre Durance, 2 décembre 2021, Château-Arnoux-Saint-Auban.

La Beauté du geste

du jeudi 2 décembre au vendredi 3 décembre à Théâtre Durance

La scène est au milieu, blanche comme une feuille. Le public, divisé en deux, est installé en miroir. Les acteurs se préparent, répètent, s’interrogent sur leur place. Puis, une pièce s’engage. Ils y jouent les forces de l’ordre, des CRS : exercices, gestes simples et métaphysiques de l’ordre à maintenir, jusqu’à ce que la pensée dérape. Si bien qu’un procès haut-en-couleurs les attend. Cinq acteurs voguent avec brio de rôle en rôle. Un homme bègue, une lycéenne insolente, une femme russe ou encore la productrice du spectacle, les témoins sont convoqués à un procès unique en son genre : celui du théâtre. Provocation à la désobéissance ? Atteinte à l’ordre public ? De quoi peut-on sérieusement accuser ces acteurs ? Le théâtre peut-il tout dire et tout montrer ? Voilà une affaire bien sérieuse, mais à laquelle on rit vraiment beaucoup. Depuis 2006, Nathalie Garraud et Olivier Saccomano conçoivent ensemble des cycles de création dont elle signe les mises en scène et lui l’écriture. Dans La Beauté du geste, ils empruntent à tous les genres : documentaire, épopée, pièce dans la pièce, théâtre-action, mise en jeu du répertoire, drame, farce… Naviguant de registre en registre, ils mènent tout à la fois une réflexion sur le théâtre, l’ordre, la justice et la politique.

de 3 à 16€

Théâtre des 13 vents CDN Montpellier – théâtre

Théâtre Durance Les Lauzières 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban Alpes-de-Haute-Provence



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T19:00:00 2021-12-02T22:00:00;2021-12-03T21:00:00 2021-12-03T23:30:00