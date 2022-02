LA BEAUTÉ DU GESTE Montpellier, 5 avril 2022, Montpellier.

LA BEAUTÉ DU GESTE Montpellier

2022-04-05 – 2022-04-08

Montpellier Hérault

16 16 EUR Cernés par l’état d’urgence, cinq acteurs attirent à eux les grands corps de l’État : la Police et la Justice. Ils jouent des CRS, répètent les gestes élémentaires et métaphysiques du maintien de l’ordre, poussant le jeu des apparences jusqu’au trouble où la pensée dérape.

La Justice, interrompant la pièce, bouclera le théâtre pour atteinte à l’autorité de l’État, intentant un procès d’exception aux acteurs et aux spectateurs. Début d’une grande ronde où, parmi robes, perruques et postiches, prévenus et magistrats improvisés s’exercent au jugement de l’art.

Pass sanitaire obligatoire

les représentations commencent à 20h

durée 2h30

Cernés par l’état d’urgence, cinq acteurs attirent à eux les grands corps de l’État : la Police et la Justice. Ils jouent des CRS, répètent les gestes élémentaires et métaphysiques du maintien de l’ordre, poussant le jeu des apparences jusqu’au trouble où la pensée dérape.

+33 4 67 99 25 00 https://www.13vents.fr/la-beaute-du-geste-2021-2/

Cernés par l’état d’urgence, cinq acteurs attirent à eux les grands corps de l’État : la Police et la Justice. Ils jouent des CRS, répètent les gestes élémentaires et métaphysiques du maintien de l’ordre, poussant le jeu des apparences jusqu’au trouble où la pensée dérape.

La Justice, interrompant la pièce, bouclera le théâtre pour atteinte à l’autorité de l’État, intentant un procès d’exception aux acteurs et aux spectateurs. Début d’une grande ronde où, parmi robes, perruques et postiches, prévenus et magistrats improvisés s’exercent au jugement de l’art.

Pass sanitaire obligatoire

les représentations commencent à 20h

durée 2h30

Montpellier

dernière mise à jour : 2022-01-25 par