LA BEAUTE DU GESTE – DANSE ETERNITE UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, vendredi 8 mars 2024.

LA BEAUTE DU GESTE – DANSE ETERNITE UGC Doc Vendredi 8 mars, 20h10 UGC Issy-les-Moulineaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-08T20:10:00+01:00 – 2024-03-08T21:56:00+01:00

Fin : 2024-03-08T20:10:00+01:00 – 2024-03-08T21:56:00+01:00

En 1906, Auguste Rodin découvre les danseuses cambodgiennes lors d’une représentation du Ballet royal à Paris. Bouleversé par cette expérience et par leur gestuelle, il produit en quelques jours une œuvre magistrale de 150 aquarelles. Depuis cette date, jusqu’à la création d’un nouveau spectacle pour une tournée en France et en Suisse un siècle plus tard, le Ballet royal cambodgien survit aux épreuves de l’Histoire et nous transporte, entre Orient et Occident, dans un univers de splendeur et de mystère.

UGC Issy-les-Moulineaux 8 Prom. Coeur de Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

