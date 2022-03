La beauté du diable de René Clair (1950 – 1h33) Maison des pratiques artistiques amateurs Paris Catégorie d’évènement: Paris

La beauté du diable de René Clair (1950 – 1h33) Maison des pratiques artistiques amateurs, 9 avril 2022, Paris. La beauté du diable de René Clair (1950 – 1h33)

Maison des pratiques artistiques amateurs, le samedi 9 avril à 19:00

Au seuil de la mort, l’éminent professeur Faust reçoit une proposition de Méphistophélès, démon de deuxième classe: échanger son âme contre jeunesse et richesse. Le docte vieillard signera-t-il ce pacte avec le diable ?

Séance gratuite et débat organisés par l’association ARTMELE

Conte philosophique adapté de Goethe avec Gérard Philipe, Michel Simon, Nicole Besnard, Simone Valère. Maison des pratiques artistiques amateurs 100 rue Didot 75014 PARIS Paris Quartier de Plaisance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T19:00:00 2022-04-09T21:30:00

