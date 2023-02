Visite d’un atelier de potière La beauté des banalités Crozon Catégories d’Évènement: Crozon

Finistère

Visite d’un atelier de potière La beauté des banalités, 27 mars 2023, Crozon. Visite d’un atelier de potière 27 mars – 2 avril La beauté des banalités Démonstration de tournage et découverte de la transformation magique d’une boule de terre en une tasse ! La beauté des banalités 3 rue des écoles 29160 crozon Crozon 29160 Finistère Bretagne Venez découvrir comment sont fabriqué les céramiques de La Beauté des Banalités. Autour d’une démonstration de tournage d’une tasse, Marie vous amènera tout au long du processus qui transforme une boule de terre en un vase, un bol ou une tasse. On commance par le tournage. C’est la partie la plus connue (et oui, pour répondre à votre question : c’est la partie comme dans le film Ghost !). Je mets la terre sur le tour, la centre, la perce, monte les parois et la forme globale du mug apparaît. Puis c’est au tour du tournassage. Je fixe la pièce sur le tour grâce à 3 boules de terre. En faisant tourner la pièce et à l’aide d’un petit outil métallique, je vais retirer de longs copeaux de terre. D’abord, le mug a la tête en bas, je viens creuser le fond de la pièce. J’appose le sceau de la marque puis je retourne la pièce dans le bon sens. Avec le même outil, je vais affiner et lisser les parois du mug. Voilà la forme définitive du mug révélée. Puis le séchage, les cuissons … Un moment de découverte de l’univers fascinant qu’est la poterie !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 la beauté des banalités

Lieu La beauté des banalités Adresse 3 rue des écoles 29160 crozon Ville Crozon

