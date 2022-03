La beauté congolaise est forte – Une exposition de Raïssa Karama Rwizibuka Cité internationale des arts Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

La beauté congolaise est forte – Une exposition de Raïssa Karama Rwizibuka Cité internationale des arts, 25 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du vendredi 25 février 2022 au mardi 22 mars 2022 :

gratuit

Raïssa Karama Rwizibuka (RDC) est en lauréate du programme « MEP – Collection Gervanne + Matthias Leridon – Cité internationale des arts ». Le projet photographique La beauté congolaise est forte de Raïssa Karama Rwizibuka traverse plusieurs sujets : la figure féminine, la protection de l’environnement ou encore l’obligation du port du masque. Ces thématiques variées s’associent pour représenter et mettre en lumière la réalité de son pays, la République Démocratique du Congo. Cité internationale des arts 18 rue de l’Hôtel de Ville Paris 75004 Contact : http://www.citedesartsparis.fr https://www.facebook.com/citedesartsparis/ https://twitter.com/citedesarts Expo;Photo

Date complète : Raïssa Karama Rwizibuka La beauté congolaise est forte

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Cité internationale des arts Adresse 18 rue de l'Hôtel de Ville Ville Paris lieuville Cité internationale des arts Paris Departement Paris

Cité internationale des arts Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La beauté congolaise est forte – Une exposition de Raïssa Karama Rwizibuka Cité internationale des arts 2022-02-25 was last modified: by La beauté congolaise est forte – Une exposition de Raïssa Karama Rwizibuka Cité internationale des arts Cité internationale des arts 25 février 2022 Cité internationale des arts Paris Paris

Paris Paris