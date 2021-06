Lancié Lancié Lancié, Rhône La Beaujonomie s’invite à Lancié – Dîner Lancié Lancié Catégories d’évènement: Lancié

La Beaujonomie s’invite à Lancié – Dîner Lancié, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Lancié. La Beaujonomie s’invite à Lancié – Dîner 2021-07-02 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-02 22:00:00 22:00:00 LES PASQUIERS 40 RUE DE LA SERVE Domaine des Nugues

A l'occasion de Bienvenue en Beaujonomie, le festival oeno bistronomique en Beaujolais, Domaine des Nugues vous accueille pour le déjeuner du samedi 03 juillet 2021 pour l'événement « La Beaujonomie s'invite à Lancié ». gilles@domainedesnugues.fr +33 4 74 04 14 00

