LA BEAUCE, LE GLYPHOSATE ET MOI

Lodève

LA BEAUCE, LE GLYPHOSATE ET MOI
Lodève, 10 novembre 2022

JARDIN DES BERGES

2022-11-10 18:30:00 – 2022-11-10 20:30:00

Hrault Personne ne veut de résidus de glyphosate dans son assiette. Mais j’habite au cœur de la Beauce et mes voisins agriculteurs ne veulent pas s’en passer : interdire le glyphosate les obligerait à le remplacer par d’autres herbicides, à consommer plus de carburant pour labourer, à voir leurs champs envahis de mauvaises herbes et leurs rendements s’effondrer. Sans compter qu’ils ne sont pas vraiment convaincus que le glyphosate soit dangereux pour la santé. Comme je les ai côtoyés pendant deux ans, ils m’ont presque convaincue. Presque. Personne ne veut de résidus de glyphosate dans son assiette. Mais j’habite au cœur de la Beauce et mes voisins agriculteurs ne veulent pas s’en passer : interdire le glyphosate les obligerait à le remplacer par d’autres herbicides, à consommer plus de carburant pour labourer, à voir leurs champs envahis de mauvaises herbes et leurs rendements s’effondrer. CPIE CAUSSES MERIDIONAUX

Lodève

Lieu Lodève
Adresse JARDIN DES BERGES

LA BEAUCE, LE GLYPHOSATE ET MOI Lodève 2022-11-10

Lodève Hrault