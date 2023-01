La BD se livre à Arles Arles, 4 mars 2023, Arles .

La BD se livre à Arles

2023-03-04 – 2023-03-05

Celle édition fait suite à une avant première qui s’est déroulée en 2019 et une première édition en 2020 juste avant le premier confinement et d’une nouvelle programmation en 2022.



Une BD, à minima devra être achetée chaque jour au libraire présent sur le festival pour donner accès à l’espace dédicace.



Yann DEGRUEL vous proposera de vous tirer le portrait avec un joli dessin en couleur.



Une tombola avec de nombreux lots sera organisée, elle participe au financement du festival et à sa perénité.



Un dessin sur toile de chaque auteur présent qui l’accepte sera mis aux enchères comme l’année précédente.



Une dédicace est un cadeau et se doit d’être un moment de partage et de plaisir pour tous. Une seule dédicace se fera par passage devant l’auteur. L’organisation se réserve le droit de gérer et fermer les files à la demande des auteurs ou de l’heure.



Trois bouquinistes avec des BD d’occasion seront présents sur le salon.



Des boissons seront en vente sur place avec en particulier une bière à la pression artisanale locale et bio.

Début mars, le festival La BD se livre revient à Arles.

+33 7 83 69 64 65 http://opalebd.com/festivals/details/2046

